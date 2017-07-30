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12:35 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Мужчина в Новосибирске побил и забрал деньги у двух девушек

Такими последствиями закончилось для девушек предложение познакомиться.

В столице Сибири мужчина избил и ограбил двух девушек за отказ познакомиться. Инцидент произошел вчера, 29 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В местное лечебное учреждение поступила 19-летняя сибирячка с травмами головы. Об этом незамедлительно сообщили полицейским. Правоохранителям девушка рассказала, что этим утром, примерно в 5 часов она с подругой сидела на лавке возле дома на улице Кавалерийской. Внезапно к ним подошел молодой человек и предложил познакомиться.

Далее между молодыми людьми завязался конфликт, во время которого мужчина ударил девушек, забрал у одной сумку и мобильные телефоны, и скрылся. Полицейские задержали подозреваемого. Выяснилось, что им оказался 31-летний житель Заельцовского района, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Похищенное имущество у него забрали. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.

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