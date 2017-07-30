Мужчина в Новосибирске побил и забрал деньги у двух девушек

В столице Сибири мужчина избил и ограбил двух девушек за отказ познакомиться. Инцидент произошел вчера, 29 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В местное лечебное учреждение поступила 19-летняя сибирячка с травмами головы. Об этом незамедлительно сообщили полицейским. Правоохранителям девушка рассказала, что этим утром, примерно в 5 часов она с подругой сидела на лавке возле дома на улице Кавалерийской. Внезапно к ним подошел молодой человек и предложил познакомиться.