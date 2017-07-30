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14:46 (мск), источник: Publika.md

В Каушанах отходы сбрасывают прямо в реку

Приток реки Ботна, который протекает через город Каушаны, стал местом сброса частных канализационных отходов.

Источник: Publika.md

Приток реки Ботна, который протекает через город Каушаны, стал местом сброса частных канализационных отходов. Люди делают отводы сами, а местные власти утверждают, что рычагов борьбы с этим нарушением у них нет. Между тем Экологическая инспекция проблему предпочитает не замечать.

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Мэр Каушан Григорий Репещук признает: для города эта проблема давняя. На одной из окраин канализационные трубы обнаружили во время дренажных работ.

«Одна труба здесь, там — другая. Очевидно, что такие трубы можно найти у каждого второго дома», — сказал мэр Каушан Григорий Репещук.

Канализационные отходы стекают в приток реки Ботна. Он называется Лунгуца и проходит через центр города.

«Труба тянется у ограды, через двор. Мы все загрязняем. Не только реку — всю окружающую среду.».

Некоторые выбрасывать в реку и бытовые отходы.

Мэрия не раз подавала жалобы в Экологическую инспекцию, но виновных не оштрафовали. Между тем загрязнение вод карается по закону штрафом от трех до 16 тысяч леев.

«Мы все примем к сведению и проверим. Если выявим такие случаи, выпишем штрафы», — заявил и.о. главы Каушанской экоинспекции Ион Бурлаку.

В Каушанах только треть домов подключена к централизованной канализационной системе.

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