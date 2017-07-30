В Каушанах отходы сбрасывают прямо в реку
Приток реки Ботна, который протекает через город Каушаны, стал местом сброса частных канализационных отходов.
Приток реки Ботна, который протекает через город Каушаны, стал местом сброса частных канализационных отходов.
Приток реки Ботна, который протекает через город Каушаны, стал местом сброса частных канализационных отходов. Люди делают отводы сами, а местные власти утверждают, что рычагов борьбы с этим нарушением у них нет. Между тем Экологическая инспекция проблему предпочитает не замечать.
Мэр Каушан Григорий Репещук признает: для города эта проблема давняя. На одной из окраин канализационные трубы обнаружили во время дренажных работ.
«Одна труба здесь, там — другая. Очевидно, что такие трубы можно найти у каждого второго дома», — сказал мэр Каушан Григорий Репещук.
Канализационные отходы стекают в приток реки Ботна. Он называется Лунгуца и проходит через центр города.
«Труба тянется у ограды, через двор. Мы все загрязняем. Не только реку — всю окружающую среду.».
Некоторые выбрасывать в реку и бытовые отходы.
Мэрия не раз подавала жалобы в Экологическую инспекцию, но виновных не оштрафовали. Между тем загрязнение вод карается по закону штрафом от трех до 16 тысяч леев.
«Мы все примем к сведению и проверим. Если выявим такие случаи, выпишем штрафы», — заявил и.о. главы Каушанской экоинспекции Ион Бурлаку.
В Каушанах только треть домов подключена к централизованной канализационной системе.