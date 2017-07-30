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20:57 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Волонтеры прекратили поиски пропавшей 21-летней девушки

Анастасию Распопову будет искать полиция.

Источник: РИА "Воронеж"

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Воронежец» приостановили поиски пропавшей без вести 21-летней Анастасии Распоповой. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил руководитель отряда Алексей Новиков в воскресенье, 30 июля.

Поиски прекратили по просьбе родственников девушки. Они захотели, чтобы Анастасию искали только сотрудники полиции. Волонтеры подчеркивают, что по-прежнему будут передавать любую поступающую информацию о девушке сотрудникам правоохранительных органов.

Анастасия Распопова ушла из дома в Коминтерновском районе Воронежа в понедельник, 17 июля. Перед этим она написала в соцсети, что собирается ехать в Крым. Родные пропавшей говорят, что у нее действительно были такие планы, но она не взяла с собой никаких вещей. Связи с девушкой нет.

Приметы: рост 174 см, худощавого телосложения, черные волосы, серо-голубые глаза. Особые приметы — пирсинг носа, татуировка в виде розы в районе локтя правой руки, на запястье левой руки латинская надпись, на внутренней стороне среднего пальца левой руки вытатуирована надпись «Love». В тот день была одета в красный топ из плотной ткани с блестящими застежками, джинсы, темные босоножки. С собой у девушки была черная замшевая сумка с лакированными вставками.

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