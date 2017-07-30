Волонтеры прекратили поиски пропавшей 21-летней девушки
Анастасию Распопову будет искать полиция.
Анастасию Распопову будет искать полиция.
Волонтеры
Поиски прекратили по просьбе родственников девушки. Они захотели, чтобы Анастасию искали только сотрудники полиции. Волонтеры подчеркивают, что
Анастасия Распопова ушла из дома в Коминтерновском районе Воронежа в понедельник, 17 июля. Перед этим она написала в соцсети, что собирается ехать в Крым. Родные пропавшей говорят, что у нее действительно были такие планы, но она не взяла с собой никаких вещей. Связи с девушкой нет.
Приметы: рост 174 см, худощавого телосложения, черные волосы,