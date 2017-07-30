В Турции скончалась российская туристка

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По данным агентства, 36-летняя Оксана Астафеева (орфография агентства — ред.) отдыхала в пятизвездочном отеле с мужем в окрестностях Кемера. Около 18.00 местного времени в субботу туристка зашла в воду с мужем. Вскоре женщине стало плохо, отдыхавшие на пляже вытащили ее из воды. Туристку доставили в больницу Кемера, однако спасти ее не удалось.

Агентство сообщает, что погибшая страдала астмой и забыла в номере отеля ингалятор.

Как сообщает газета Milliyet, еще два туриста из РФ скончались в Турции в субботу. 56-летний Александр Шевченко утонул на пляже в районе курорта Манавгат. Мужчина скончался по пути в больницу.