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14:23 (мск), источник: РИА Новости

В Турции скончалась российская туристка

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Туристка из России скончалась в турецком Кемере из-за осложнений астмы во время купания в море, сообщает агентство IHA.

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По данным агентства, 36-летняя Оксана Астафеева (орфография агентства — ред.) отдыхала в пятизвездочном отеле с мужем в окрестностях Кемера. Около 18.00 местного времени в субботу туристка зашла в воду с мужем. Вскоре женщине стало плохо, отдыхавшие на пляже вытащили ее из воды. Туристку доставили в больницу Кемера, однако спасти ее не удалось.

Агентство сообщает, что погибшая страдала астмой и забыла в номере отеля ингалятор.

Как сообщает газета Milliyet, еще два туриста из РФ скончались в Турции в субботу. 56-летний Александр Шевченко утонул на пляже в районе курорта Манавгат. Мужчина скончался по пути в больницу.

47-летняя Татьяна Логинова скончалась от сердечного приступа в одном из отелей того же курорта, сообщает газета.

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