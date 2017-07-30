Полиция Германии отказалась считать стрельбу в ночном клубе терактом

Источник: Reuters

По предварительным данным, нападавшим оказался гражданин Ирака, который в последнее время проживал в Германии, рассказал собеседник издания.

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В пресс-релизе полиции сообщается, что в ходе перестрелки предполагаемого преступника с сотрудниками полиции, один из правоохранителей был ранен. Его жизни ничего не угрожает, отметили в полиции.

Стрельба в ночном клубе Grey в немецком Констанце в Баден-Вюртемберге произошла в ночь на 30 июля. В полиции сообщили, что огонь открыл 34-летний мужчина. Мотивы пока не известны, отмечали в правоохранительных органах.