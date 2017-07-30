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14:04 (мск), источник: РБК

Полиция Германии отказалась считать стрельбу в ночном клубе терактом

Стрельба в ночном клубе Grey в немецком городе Конастанце, в результате которой погибли два человека, не связана с терроризмом. Об этом Der Spigel заявил представитель местной полиции.

Источник: Reuters

По предварительным данным, нападавшим оказался гражданин Ирака, который в последнее время проживал в Германии, рассказал собеседник издания.

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В пресс-релизе полиции сообщается, что в ходе перестрелки предполагаемого преступника с сотрудниками полиции, один из правоохранителей был ранен. Его жизни ничего не угрожает, отметили в полиции.

Стрельба в ночном клубе Grey в немецком Констанце в Баден-Вюртемберге произошла в ночь на 30 июля. В полиции сообщили, что огонь открыл 34-летний мужчина. Мотивы пока не известны, отмечали в правоохранительных органах.

В результате происшествия пострадали три человека и еще двое, в том числе предполагаемый преступник, погибли. Его ранили в ходе перестрелки с сотрудниками полиции после того, как мужчина попытался покинуть клуб. Стрелок был доставлен в больницу, где он скончался от полученных ранений.

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