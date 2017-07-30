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15:36 (мск), источник: ИА Башинформ

В Сирии погиб контрактник из Башкирии

УФА, 30 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Сирии 12 июля погиб 42-летний контрактник из Башкирии, уроженец Нефтекамска Андрей Володин.

Об этом 28 июля сообщили в официальной группе ЦСН ФСБ России соцсети Facebook.

В сообщении говорится, что военнослужащий прикрывал отступление группы войск, пока не получил второе и смертельное ранение. У погибшего осталась жена и дочь.

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