В Сирии погиб контрактник из Башкирии
УФА, 30 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Сирии 12 июля погиб 42-летний контрактник из Башкирии, уроженец Нефтекамска Андрей Володин.
УФА, 30 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Сирии 12 июля погиб 42-летний контрактник из Башкирии, уроженец Нефтекамска Андрей Володин.
Об этом 28 июля сообщили в официальной группе ЦСН ФСБ России соцсети Facebook.
В сообщении говорится, что военнослужащий прикрывал отступление группы войск, пока не получил второе и смертельное ранение. У погибшего осталась жена и дочь.