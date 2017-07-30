Полиция разыскивает водителя, скрывшегося с места ДТП на МКАД

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские разыскивают водителя, скрывшегося с места аварии на МКАД, где пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в управлении ГИБДД по Москве.

«В воскресенье утром на 28-м км внешней стороны МКАД столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали два человека в автомобиле Kia. Водитель второй машины скрылся с места происшествия», — сказал собеседник агентства.