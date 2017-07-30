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15:29 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Пропавшую в Сатке 14-летнюю школьницу нашли мертвой

Подозреваемого задержали.

Источник: УралИнформБюро

В Сатке нашли тело 14-летней школьницы, пропавшей неделю назад. Задержан подозреваемый в убийстве — 42-летний местный житель. Он показал, где спрятал труп, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Преступление было совершено 24 июля 2017 года. Подозреваемый выследил школьницу, когда она шла из поликлиники домой. Она затащил девочку в лесопосадки и расправился с ней.

В ближайшее время будет решаться вопрос об аресте мужчины и предъявлении ему обвинения.

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Пропавшую в Сатке 14-летнюю школьницу нашли мертвой
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