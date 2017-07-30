Пропавшую в Сатке 14-летнюю школьницу нашли мертвой
Подозреваемого задержали.
Подозреваемого задержали.
В Сатке нашли тело 14-летней школьницы, пропавшей неделю назад. Задержан подозреваемый в убийстве — 42-летний местный житель. Он показал, где спрятал труп, сообщили «Уралинформбюро» в
Преступление было совершено 24 июля 2017 года. Подозреваемый выследил школьницу, когда она шла из поликлиники домой. Она затащил девочку в лесопосадки и расправился с ней.
В ближайшее время будет решаться вопрос об аресте мужчины и предъявлении ему обвинения.