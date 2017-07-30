Российская туристка умерла на пляже пятизвёздочного отеля в Турции
Российская туристка Аксана Астафьева умерла во время отдыха в пятизвездочном отеле не курорте Кемер в Турции.
Российская туристка Аксана Астафьева умерла во время отдыха в пятизвездочном отеле не курорте Кемер в Турции.
Известно, что 36-летняя женщина прилетела на отдых с мужем. 29 июля после ужина они вместе пошли на пляж. Аксана зашла в море, ей стало плохо. Люди, которые были рядом, помогли вытащить женщину из воды, её доставили в больницу, но было уже поздно.
Смерть россиянки уже подтвердили в Генконсульстве России в Анталье.
Кроме того, по данным Milliyet, за последние дни на турецких курортах умерли ещё двое россиян: 56-летнему Александру Шевченко также стало плохо в море, а 47-летняя Татьяна Логинова умерла в отеле от сердечного приступа, сообщает Лайф.ру.