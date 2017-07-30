Российская туристка умерла на пляже пятизвёздочного отеля в Турции

Известно, что 36-летняя женщина прилетела на отдых с мужем. 29 июля после ужина они вместе пошли на пляж. Аксана зашла в море, ей стало плохо. Люди, которые были рядом, помогли вытащить женщину из воды, её доставили в больницу, но было уже поздно.