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15:42 (мск), источник: Publika.md

Российская туристка умерла на пляже пятизвёздочного отеля в Турции

Российская туристка Аксана Астафьева умерла во время отдыха в пятизвездочном отеле не курорте Кемер в Турции.

Известно, что 36-летняя женщина прилетела на отдых с мужем. 29 июля после ужина они вместе пошли на пляж. Аксана зашла в море, ей стало плохо. Люди, которые были рядом, помогли вытащить женщину из воды, её доставили в больницу, но было уже поздно.

Смерть россиянки уже подтвердили в Генконсульстве России в Анталье.

Кроме того, по данным Milliyet, за последние дни на турецких курортах умерли ещё двое россиян: 56-летнему Александру Шевченко также стало плохо в море, а 47-летняя Татьяна Логинова умерла в отеле от сердечного приступа, сообщает Лайф.ру.

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