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15:17 (мск), источник: РИА Новости

Корреспондент RT погиб при ракетном обстреле ИГ* в Сирии

Халид аль-Хатыб был убит в районе Эс-Сухна во время информационного освещения операции сирийской армии.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Стрингер RT Халид аль-Хатыб погиб при ракетном обстреле ИГ* в сирийской провинции Хомс.

«Стрингер, с которым сотрудничал наш арабский телеканал, погиб сегодня в Сирии. Горе для семьи, для коллег, для всех, кто знал…» — написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем микроблоге в Twitter.

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Халида аль-Хатыб был убит во время информационного освещения операции сирийской армии в районе Эс-Сухна на востоке провинции Хомс. Как отмечает телеканал, журналист получил смертельное ранение во время обстрела, которому экстремисты подвергли позиции правительственных сил в селении Аль-Багилия.

Аль-Хатыбу было 22 года, он учился в университете Дамаска.

Кроме того, при обстреле получил ранения внештатный оператор RT, рассказал РИА Новости источник в отделении министерства информации Сирии по Хомсу.

* Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России.

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