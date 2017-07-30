На Урале задержан предполагаемый убийца пропавшей девочки
В Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки, пропавшей неделю назад в городе Сатке.
В Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки, пропавшей неделю назад в городе Сатке.
Им оказался 42-летний местный житель, сообщили в воскресенье в следственном управлении СК региона.
Как уже сообщала «РГ», школьница пропала около полудня 24 июля, после визита в поликлинику. Уже на следующий день по факту ее бесследного исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. К расследованию подключились следователи и криминалисты следственного управления и центрального аппарата СК России, сотрудники управления уголовного розыска полицейского главка, управлений ФСБ, МЧС и Росгвардии региона. В поисках приняли участие сотни волонтеров.
— В ходе совместных оперативных мероприятий задержан подозреваемый в убийстве ребенка 42-летний житель города Сатки, — сообщил представитель следственного ведомства Валентин Ведерников. — Из его показаний следует, что в дневное время 24 июля он затащил девочку в лесопосадки недалеко от маршрута ее следования домой, где совершил убийство. Спрятав тело жертвы, мужчина скрылся с места преступления.
В ходе проверки показаний подозреваемого обнаружено тело девочки со следами насильственной смерти.
В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Мотивы совершения преступления устанавливаются, отметили в следственном ведомстве.