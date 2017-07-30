На Урале задержан предполагаемый убийца пропавшей девочки

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Им оказался 42-летний местный житель, сообщили в воскресенье в следственном управлении СК региона.

Как уже сообщала «РГ», школьница пропала около полудня 24 июля, после визита в поликлинику. Уже на следующий день по факту ее бесследного исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. К расследованию подключились следователи и криминалисты следственного управления и центрального аппарата СК России, сотрудники управления уголовного розыска полицейского главка, управлений ФСБ, МЧС и Росгвардии региона. В поисках приняли участие сотни волонтеров.

— В ходе совместных оперативных мероприятий задержан подозреваемый в убийстве ребенка 42-летний житель города Сатки, — сообщил представитель следственного ведомства Валентин Ведерников. — Из его показаний следует, что в дневное время 24 июля он затащил девочку в лесопосадки недалеко от маршрута ее следования домой, где совершил убийство. Спрятав тело жертвы, мужчина скрылся с места преступления.

В ходе проверки показаний подозреваемого обнаружено тело девочки со следами насильственной смерти.