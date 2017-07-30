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19:49 (мск), источник: "Российская газета"

На Дону грузовик сбил выставлявшего аварийный знак водителя

В Ростовской области на федеральной трассе М4 Дон грузовая «Газель» насмерть сбила водителя автобуса, перевозившего пассажиров.

Трагедия, которой предшествовало небольшое ДТП, произошла в Азовском районе.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Iveco в салоне которого находились восемь пассажиров, столкнулся с автомобилем Kia Sportage.

В результате аварии оба транспортных средства получили незначительные повреждения. Одному из пассажиров автобуса потребовалась медицинская помощь, но он отказался от госпитализации.

Второе ДТП произошло спустя несколько минут. Водитель микроавтобуса вышел на дорогу, чтобы установить аварийный знак и был насмерть сбит мчавшейся прямо на него «Газелью». Вероятно, водитель грузовика в темноте не заметил человека на трассе.

— По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

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