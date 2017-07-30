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15:32 (мск), источник: Tengrinews

Жуткое ДТП на трассе в Костанайской области: Водитель уснул за рулем

Двое мужчин ехали из Рудного в поселок Ленинское в Костанайской области. В результате ДТП водитель скончался на месте, пассажир получил травмы лица, сообщает Alau.kz.

Источник: Tengrinews

Как сообщает портал, родные братья из Тарановского района поехали в Рудный за стройматериалами. Собирались дома делать ремонт.

На обратном пути, по словам очевидцев, водитель автомобиля «Москвич» уснул за рулем. В результате чего произошло лобовое столкновение с фурой.

45-летний пострадавший находится в сознании, получил травмы лица. Его 49-летний брат скончался на месте. Дома его ждала дочь.

На место происшествия прибыла карета скорой помощи и сотрудники ГАИ.

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