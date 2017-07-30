Жуткое ДТП на трассе в Костанайской области: Водитель уснул за рулем
Двое мужчин ехали из Рудного в поселок Ленинское в Костанайской области. В результате ДТП водитель скончался на месте, пассажир получил травмы лица, сообщает Alau.kz.
Двое мужчин ехали из Рудного в поселок Ленинское в Костанайской области. В результате ДТП водитель скончался на месте, пассажир получил травмы лица, сообщает Alau.kz.
Как сообщает портал, родные братья из Тарановского района поехали в Рудный за стройматериалами. Собирались дома делать ремонт.
На обратном пути, по словам очевидцев, водитель автомобиля «Москвич» уснул за рулем. В результате чего произошло лобовое столкновение с фурой.
45-летний пострадавший находится в сознании, получил травмы лица. Его 49-летний брат скончался на месте. Дома его ждала дочь.
На место происшествия прибыла карета скорой помощи и сотрудники ГАИ.