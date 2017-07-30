Жуткое ДТП на трассе в Костанайской области: Водитель уснул за рулем

Источник: Tengrinews

Как сообщает портал, родные братья из Тарановского района поехали в Рудный за стройматериалами. Собирались дома делать ремонт.

На обратном пути, по словам очевидцев, водитель автомобиля «Москвич» уснул за рулем. В результате чего произошло лобовое столкновение с фурой.

45-летний пострадавший находится в сознании, получил травмы лица. Его 49-летний брат скончался на месте. Дома его ждала дочь.