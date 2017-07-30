Mercedes врезался в свадебный лимузин в Астане
АСТАНА, 30 июл — Sputnik. В Астане произошло ДТП с участием свадебного кортежа, что затруднило движение по улице примерно на час.
АСТАНА, 30 июл — Sputnik. В Астане произошло ДТП с участием свадебного кортежа, что затруднило движение по улице примерно на час.
По словам очевидцев, лимузин свадебного кортежа двигался по улице Кошкарбаева, когда со полосы встречного движения выехал автомобиль
Mercedes снес кустовое ограждение и въехал в переднюю часть лимузина. На месте работают сотрудники ГАИ и скорой помощи. По предварительным данным, пострадавших нет. Девушке, получившей легкий ушиб, оказана первая помощь.