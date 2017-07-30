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17:14 (мск), источник: Sputniknews.kz

Mercedes врезался в свадебный лимузин в Астане

АСТАНА, 30 июл — Sputnik. В Астане произошло ДТП с участием свадебного кортежа, что затруднило движение по улице примерно на час.

Источник: Sputniknews.kz

По словам очевидцев, лимузин свадебного кортежа двигался по улице Кошкарбаева, когда со полосы встречного движения выехал автомобиль Mercedes-Benz.

Mercedes снес кустовое ограждение и въехал в переднюю часть лимузина. На месте работают сотрудники ГАИ и скорой помощи. По предварительным данным, пострадавших нет. Девушке, получившей легкий ушиб, оказана первая помощь.

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