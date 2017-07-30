На трассе Черлак — Омск в ДТП погибло 2 человека
Сегодня, 30 июля, на трассе Омск — Черлак произошло очередное ДТП. На этот раз двое людей погибло, еще один человек доставлен с серьезными травмами в больницу.
Сегодня, 30 июля, на трассе Омск — Черлак произошло очередное ДТП. На этот раз двое людей погибло, еще один человек доставлен с серьезными травмами в больницу.
«Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2114, мужчина 1955 г.р., в районе 131 км автодороги выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Опель Мерива», — сообщает
В итоге водитель и пассажир отечественного авто погибли на месте, водитель иномарки сейчас находится в больнице. Ведется проверка случившегося, устанавливаются все обстоятельства.