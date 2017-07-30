Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили резко ответил пошутившему над ним Медведеву - СМИ
Для родственников пациентов в реанимации выпустили памятку
Решение России может стать первым в серии ударов по США Трампа
В России изменят закон «О теплоснабжении»
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
Саакашвили резко ответил пошутившему над ним Медведеву - СМИ
Die Presse: Европа встала стеной на защиту России
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota
Мужчина проколол шины авто ДПС и снял это на видео
СМИ: Андрей Кончаловский рассказал о семейной драме
Губернатор Запорожья: Растут протестные настроения
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Уникальные витрины Могадишо
18:11 (мск), источник: СуперОмск

На трассе Черлак — Омск в ДТП погибло 2 человека

Сегодня, 30 июля, на трассе Омск — Черлак произошло очередное ДТП. На этот раз двое людей погибло, еще один человек доставлен с серьезными травмами в больницу.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2114, мужчина 1955 г.р., в районе 131 км автодороги выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Опель Мерива», — сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.

В итоге водитель и пассажир отечественного авто погибли на месте, водитель иномарки сейчас находится в больнице. Ведется проверка случившегося, устанавливаются все обстоятельства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин подписал закон о запрете анонимайзеров
Корреспондент RT погиб при ракетном обстреле ИГ в Сирии
Рогозин заявил об отказе главы МИД Румынии лететь через Москву
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по больнице в Сирии
США испытали систему противоракетной обороны THAAD на Аляске
В Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад
Полиция: стрельба в ночном клубе в Германии не была терактом
Спорт
«Барселона» и «Реал» красиво заканчивают американское турне Первое класико в истории, прошедшее на территории США, оправдало все ожидания
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
В России рухнул спрос на жилье
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь