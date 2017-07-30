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17:47 (мск), источник: Комсомольская правда

На севере Петербурга неизвестный открыл стрельбу в кафе

Один из участников конфликта получил ранение из пневматики.

В полицию Приморского района обратился администратор кафе на улице Репищева. Мужчина сообщил о том, что один из посетителей в ходе конфликта несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону своего 58-летнего оппонента. В результате пострадавший получил ранение, а разбойник скрылся.

Теперь полиция ищет стрелка.

— Мы устанавливаем личность стрелявшего и все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, — рассказали «Комсомолке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Жизни пострадавшего ничто не угрожает. Ему оказали своевременную медицинскую помощь, добавили в полицейском главке Северной столицы.

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