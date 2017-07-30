На севере Петербурга неизвестный открыл стрельбу в кафе

В полицию Приморского района обратился администратор кафе на улице Репищева. Мужчина сообщил о том, что один из посетителей в ходе конфликта несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону своего 58-летнего оппонента. В результате пострадавший получил ранение, а разбойник скрылся.