На севере Петербурга неизвестный открыл стрельбу в кафе
Один из участников конфликта получил ранение из пневматики.
Один из участников конфликта получил ранение из пневматики.
В полицию Приморского района обратился администратор кафе на улице Репищева. Мужчина сообщил о том, что один из посетителей в ходе конфликта несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону своего 58-летнего оппонента. В результате пострадавший получил ранение, а разбойник скрылся.
Теперь полиция ищет стрелка.
— Мы устанавливаем личность стрелявшего и все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, — рассказали «Комсомолке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Жизни пострадавшего ничто не угрожает. Ему оказали своевременную медицинскую помощь, добавили в полицейском главке Северной столицы.