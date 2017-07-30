Пропавшая на границе с Башкирией 14-летняя девочка была зверски убита

Поиски пропавшей девочки продолжались всю неделю и завершились страшной находкой в лесополосе недалеко от города.

Как сообщает Следственное управление СКР по Челябинской области, на теле девочки имеются признаки насильственной смерти.

Уже задержан подозреваемый. Это 42-летний местный житель. Во время следственного эксперимента мужчина показал место убийства и рассказал подробности жуткого преступления, сообщает СК.

«Из показаний подозреваемого следует, что в дневное время 24 июля 2017 года он затащил девочку в лесопосадки недалеко от маршрута ее следования домой, где совершил убийство. Спрятав тело девочки, подозреваемый скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.