На Меридиане из-за опрокинувшегося грузовика образовалась огромная пробка
ДТП произошло перед пешеходным переходом на повороте на Новороссийскую.
ДТП произошло перед пешеходным переходом на повороте на Новороссийскую.
Грузовик со щебнем опрокинулся на Меридиане в Ленинском районе Челябинска, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика произошло сегодня, 30 июля, на автодороге Меридиан перед пешеходным переходом на поворот на Новороссийскую. В результате столкновения грузовой автомобиль перевернулся на бок.
Причины и обстоятельства аварии в настоящее время устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.