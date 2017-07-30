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18:09 (мск), источник: АиФ Челябинск

На Меридиане из-за опрокинувшегося грузовика образовалась огромная пробка

ДТП произошло перед пешеходным переходом на повороте на Новороссийскую.

Грузовик со щебнем опрокинулся на Меридиане в Ленинском районе Челябинска, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика произошло сегодня, 30 июля, на автодороге Меридиан перед пешеходным переходом на поворот на Новороссийскую. В результате столкновения грузовой автомобиль перевернулся на бок.

Причины и обстоятельства аварии в настоящее время устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Из-за аварии на данном участке образовалась огромная пробка.

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