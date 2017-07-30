В Воронеже на пляже утонул мужчина
Инцидент произошел в Боровом.
Инцидент произошел в Боровом.
Мужчина средних лет утонул в реке Усманка на пляже «Боровое». Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали в «системе 112» в воскресенье, 30 июля.
По словам очевидцев, мужчину искали с 05:00. В 11:14 поступило сообщение, что тело подняли на поверхность. Личность погибшего пока не установили. На вид ему было около 35 лет.
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Это далеко не первая трагедия на воде с начала лета в Воронежской области. В реке Кардаил нашли тело 71-летнего пенсионера в четверг, 27 июля. Пожилой мужчина утонул во время рыбалки. В тот же день 29-летний житель Таловского района утонул в искусственном водоеме, а 38-летний мужчина погиб на пляже «Боровое». Ранее в Воронежском водохранилище утонули 35-летний мужчина, 25-летний парень и 38-летняя женщина.