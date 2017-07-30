В Воронеже на пляже утонул мужчина

Источник: РИА "Воронеж"

Мужчина средних лет утонул в реке Усманка на пляже «Боровое». Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали в «системе 112» в воскресенье, 30 июля.

По словам очевидцев, мужчину искали с 05:00. В 11:14 поступило сообщение, что тело подняли на поверхность. Личность погибшего пока не установили. На вид ему было около 35 лет.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области пока нет информации об утонувшем.