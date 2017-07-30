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18:19 (мск), источник: РИА Новости

В генконсульстве в Анталье подтвердили смерть туристки из России

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Сотрудник генконсульства России в Анталье подтвердил телеканалу RT данные о том, что в турецком Кемере скончалась 36-летняя гражданка РФ.

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«Нет никаких оснований считать, что это криминал», — подчеркнул собеседник RT.

Он отметил, что в Турцию приезжает около 750 тысяч россиян в месяц, и только за последние два дня было пять смертельных случаев.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что россиянка Оксана Астафеева, отдыхавшая с мужем в отеле в окрестностях Кемера, скончалась во время купания в море из-за осложнений астмы.

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