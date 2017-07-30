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20:46 (мск), источник: Вести - Воронеж

В массовом ДТП на трассе в Воронежской области погибли женщина и 3-летняя девочка

Массовая авария с участием двух грузовых и трёх легковых автомобилей произошла на 630 км автодороги М4 «Дон» в Бобровской районе Воронежской области около 14:05 воскресенья, 30 июля.

Источник: Вести - Воронеж

В аварии погибли пассажиры Mazda 3: трёхлетняя девочка и 43-летняя женщина — жительницы Москвы, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительным данным, 43-летний водитель грузовика Freightliner, двигаясь со стороны Воронежа в сторону Ростова-на-Дону, столкнулся с двигавшимися в попутном направлении автомобилями Subaru Forester, Hyundai Solaris и Mazda 3. От удара Mazda под управлением 47-летнего москвича столкнулась с грузовиком «МАЗ», за рулём которого находился 41-летний житель Адыгеи.

Девочка и женщина скончались на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи. Полиция по данному факту проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.

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