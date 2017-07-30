В массовом ДТП на трассе в Воронежской области погибли женщина и 3-летняя девочка

По предварительным данным, 43-летний водитель грузовика Freightliner, двигаясь со стороны Воронежа в сторону Ростова-на-Дону, столкнулся с двигавшимися в попутном направлении автомобилями Subaru Forester, Hyundai Solaris и Mazda 3. От удара Mazda под управлением 47-летнего москвича столкнулась с грузовиком «МАЗ», за рулём которого находился 41-летний житель Адыгеи.