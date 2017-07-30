Крупный пожар полыхает в горах, неподалеку от Сайрам-су в ЮКО (ВИДЕО)

Источник: Newtimes.kz

По словам горных туристов, Нацпарк оперативно подогнал пожарные машины, но масштабы пожара очень серьезные.

«Ориентировочно — левое сухое ущелье от кемпинга, пик Сайрамский в дыму», — написал Антон Данилов.

Альпинисты и горные туристы уже обсуждают размеры и сложность пожара в социальных сетях.

«С воздуха тушить надо такой пожар, с земли не затушить, это арчовый лес, там масла эфирные будут так долго гореть», — пишет Виктория Воробьева.

Туристы также пишут о больших яблоневых садах именно в этом районе.

Видео горящего ущелья разместил на своем канале в youtube пользователь himic titus.