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21:31 (мск), источник: Newtimes.kz

Крупный пожар полыхает в горах, неподалеку от Сайрам-су в ЮКО (ВИДЕО)

Крупный пожар полыхает неподалеку от Сайрам-су в Южно-Казахстанской области. Очевидцы рассказывают, что очаг возгорания расположен в ущелье Сазан-ата, передает Оtyrar.kz.

Источник: Newtimes.kz

По словам горных туристов, Нацпарк оперативно подогнал пожарные машины, но масштабы пожара очень серьезные.

«Ориентировочно — левое сухое ущелье от кемпинга, пик Сайрамский в дыму», — написал Антон Данилов.

Альпинисты и горные туристы уже обсуждают размеры и сложность пожара в социальных сетях.

«С воздуха тушить надо такой пожар, с земли не затушить, это арчовый лес, там масла эфирные будут так долго гореть», — пишет Виктория Воробьева.

Туристы также пишут о больших яблоневых садах именно в этом районе.

Видео горящего ущелья разместил на своем канале в youtube пользователь himic titus.

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Крупный пожар полыхает в горах, неподалеку от Сайрам-су в ЮКО (ВИДЕО)
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