В Петербурге машина сбила двух женщин, устроивших фотосессию на КАД
С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Автомобиль сбил двух женщин, которые устроили фотосессию на фоне Финского залива и кораблей на Кольцевой автодороге (КАД) в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Автомобиль сбил двух женщин, которые устроили фотосессию на фоне Финского залива и кораблей на Кольцевой автодороге (КАД) в
Авария произошла в воскресенье в 17.25 мск. «На внутреннем кольце КАД (2 километра до съезда в Кронштадт) совершен наезд на двух пешеходов — женщин, вышедших на проезжую часть для фотосессии на фоне Финского залива и кораблей ВМФ. Состояние пострадавших тяжелое», — говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.