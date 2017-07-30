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21:53 (мск), источник: ТАСС

В Подмосковье из горящего жилого дома эвакуированы около 100 человек

Пострадавших нет.

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пожарные эвакуировали около 100 человек, включая 10 детей из горящего жилого дома в подмосковном Ногинске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

«В жилом трехэтажном доме в Ногинске горит кровля. Из дома было эвакуировано около 100 человек, из них 10 — дети. Пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

На месте работают спасатели, идет проливка здания. Площадь возгорания уточняется.

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