В Подмосковье из горящего жилого дома эвакуированы около 100 человек

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пожарные эвакуировали около 100 человек, включая 10 детей из горящего жилого дома в подмосковном Ногинске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

«В жилом трехэтажном доме в Ногинске горит кровля. Из дома было эвакуировано около 100 человек, из них 10 — дети. Пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.