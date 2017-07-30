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22:55 (мск), источник: Informburo.kz

Пожарные так спешили на пожар, что сорвали гидрант в центре Шымкента

Огромный фонтан воды забил на улице Шымкента из-за сорванного пожарного гидранта. Близлежащие дворы затопило.

Пожарные, спешившие на пожар торгового объекта, сорвали гидрант в центре Шымкента и забыли об этом сообщить коммунальщикам.

В результате из трубы хлынул фонтан воды, затопило улицу, а жители нескольких районов остались без водоснабжения, сообщает портал otyrar.kz.

Инцидент произошёл вечером 30 июля на перекрёстке улиц Жангельдина и Шамши Калдаякова. Фонтан бил из-под земли около получаса, успев затопить по щиколотку близлежащие дворы, сообщают очевидцы.

На место выехала аварийная бригада водоканала и перекрыла подачу воды. В колодце, где установлен пожарный гидрант, сотрудникам водоканала пришлось работать почти по горло в воде. Сварочные работы начали, как только уровень воды снизился.

По данным издания, пожарные заправляли водой машину, когда ехали тушить загоревшийся торговый объект по улице Молдагуловой.

«Похоже, что они резко завернули кран гидранта и сорвали его. Почему сразу нам не сообщили, неизвестно. Пожар-пожаром, но оставлять целый район без воды в такую жару», — недоумевают рабочие аварийной бригады.

К 23:00 30 июля подача воды была возобновлена.

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