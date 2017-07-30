В Петербурге эвакуировали посетителей «Галереи»

По словам очевидцев, на площадь перед зданием «Галереи» несколько сотен человек. По некоторым данным, помимо посетителей ТЦ эвакуация проходит на Московском вокзале. Как сообщил «Фонтанке» источник в правоохранительных органах, на место вызваны спецслужбы. Проходит проверка.