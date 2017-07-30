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22:46 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге эвакуировали посетителей «Галереи»

Несколько сотен посетителей торгового центра «Галерея» эвакуированы.

Об этом 30 июля сообщают читатели «Фонтанки».

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По словам очевидцев, на площадь перед зданием «Галереи» несколько сотен человек. По некоторым данным, помимо посетителей ТЦ эвакуация проходит на Московском вокзале. Как сообщил «Фонтанке» источник в правоохранительных органах, на место вызваны спецслужбы. Проходит проверка.

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