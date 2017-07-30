В Петербурге эвакуировали посетителей «Галереи»
Несколько сотен посетителей торгового центра «Галерея» эвакуированы.
Несколько сотен посетителей торгового центра «Галерея» эвакуированы.
Об этом 30 июля сообщают читатели «Фонтанки».
По словам очевидцев, на площадь перед зданием «Галереи» несколько сотен человек. По некоторым данным, помимо посетителей ТЦ эвакуация проходит на Московском вокзале. Как сообщил «Фонтанке» источник в правоохранительных органах, на место вызваны спецслужбы. Проходит проверка.