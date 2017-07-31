В жилом доме под Калининградом взорвался газ

ГУ МЧС сообщает, что по предварительным данным именно взрыв вызвал возгорание в трехэтажном жилом здании. В результате пожара полностью выгорели две квартиры, расположенные на первом этаже.

Один человек получил серьезные ожоги и был в тяжелом состоянии доставлен в ожоговое отделение одной из калининградских больниц.