Пожар в многоквартирном доме в Старой Купавне потушен
Москва. 31 июля. INTERFAX.RU — Пожар в Ногинском районе Московской области, где загорелся жилой дом, ликвидирован, сообщает в понедельник управление МЧС по региону.
Москва. 31 июля. INTERFAX.RU — Пожар в Ногинском районе Московской области, где загорелся жилой дом, ликвидирован, сообщает в понедельник управление МЧС по региону.
«Пожар ликвидирован в 0:55 мск, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в городском поселении Старая Купавна на улице Октябрьской, дом 20 загорелась кровля жилого дома. На месте работали 46 спасателей и 14 единиц техники.