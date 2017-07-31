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02:05 (мск), источник: Интерфакс

Пожар в многоквартирном доме в Старой Купавне потушен

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU — Пожар в Ногинском районе Московской области, где загорелся жилой дом, ликвидирован, сообщает в понедельник управление МЧС по региону.

«Пожар ликвидирован в 0:55 мск, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городском поселении Старая Купавна на улице Октябрьской, дом 20 загорелась кровля жилого дома. На месте работали 46 спасателей и 14 единиц техники.

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