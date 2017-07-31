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03:24 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье при странных обстоятельствах пропал военнослужащий

Сотрудники полиции просят помощи.

В Уссурийске в середине июля пропал Головлев Андрей, 1972 г.р., сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Известно, что мужчина в ночь с 10 на 11 июля находился по ул. Кирова. Однако в настоящее время его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45 лет, рост 182 см, плотного телосложения, глаза голубые, волос темно-русый короткий, имеются лобные залысины.

Особые приметы: отсутствует фаланга безымянного пальца правой руки на правом плече татуировка «AB (IV)+». Сообщается, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Андрея, просим позвонить по телефонам:

8 (4234) 32-30-31, 8 924 324 26 86 или 02 — полиция;.

8 914 721 22 32- волонтеры;.

или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

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