Нелепое ДТП произошло во Владивостоке
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
Сегодня утром, 31 июля, во Владивостоке произошло ДТП
Транспортное происшествие произошло в районе остановки Некрасовская в сторону улицы Гоголя. Невнимательности водителей спровоцировала ДТП, в результате которого иномарки заняли одно полосу движения.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.