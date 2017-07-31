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03:13 (мск), источник: VLADNEWS

Нелепое ДТП произошло во Владивостоке

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Сегодня утром, 31 июля, во Владивостоке произошло ДТП из-за невнимательности водителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Транспортное происшествие произошло в районе остановки Некрасовская в сторону улицы Гоголя. Невнимательности водителей спровоцировала ДТП, в результате которого иномарки заняли одно полосу движения.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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