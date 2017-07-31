Наркомана сняли с автобуса в Приморье.

35-летний житель поселка Липовцы имел при себе полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения, которое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр. Экспертизой установлено, что представленное на исследование вещество является смесью табака с маслом каннабиса массой свыше 5 граммов, что квалифицируется как крупный размер.