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03:08 (мск), источник: ДЕЙТА

Наркомана сняли с автобуса в Приморье

Наркомана сняли с автобуса в Приморье.

С автобуса, следующего в Новоникольск, сняли наркомана, сообщает ИА «Deita.ru».

35-летний житель поселка Липовцы имел при себе полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения, которое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр. Экспертизой установлено, что представленное на исследование вещество является смесью табака с маслом каннабиса массой свыше 5 граммов, что квалифицируется как крупный размер.

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по статье 228. Мужчину может ждать наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает УМВД Приморья.

Михаил Грач.

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