Наркомана сняли с автобуса в Приморье
Наркомана сняли с автобуса в Приморье.
Наркомана сняли с автобуса в Приморье.
С автобуса, следующего в Новоникольск, сняли наркомана, сообщает ИА «Deita.ru».
35-летний житель поселка Липовцы имел при себе полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения, которое направлено на исследование в
В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по статье 228. Мужчину может ждать наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает УМВД Приморья.
Михаил Грач.