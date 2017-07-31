Спасатели из Хабаровского края помогли очистить Приморье после циклона
Почти неделю они помогали ликвидировать последствия дождевого паводка.
Почти неделю они помогали ликвидировать последствия дождевого паводка.
Из Приморского края вернулись пятьдесят сотрудников Амурского спасательного центра МЧС России. В течение недели они помогали жителям соседнего региона ликвидировать последствия дождевого паводка, пришедшего с тайфуном.
Для спасателей было важно не допустить подтопления населённых пунктов Уссурийского городского округа: Воздвиженки, Пуциловки, Раковки, Борисовки и Корсаковки. Сотрудники МЧС расчистили около 900 метров водоотводных каналов, водопропускных труб, а также более 200 метров русел рек и ручьёв. Они убрали поваленные деревья, ветки, провели берегоукрепительные работы. Это позволило обеспечить быстрый сход дождевых паводковых вод с территорий сёл и посёлков, предотвратить подтопления жилых домов и построек.
Для Приморья традиционный сезон циклонов и тайфунов — август. Работы, которые проделали спасатели из Хабаровского края, помогут избежать разлива каналов, русел и ручьёв горных рек, а также возникновения заторных участков и разрушения мостов и переходов. Об этом сообщили в
Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в результате сильных дождей в Приморских сёлах подтоплены дома и приусадебные участки. Власти Уссурийского городского округа ввели режим чрезвычайной ситуации, который позже ввели и в Яковлевском районе края. Кроме того глава МЧС заявил, что намерен задействовать граждан Китая в решении проблем Приморья.
Также агентство писало, что группировка из 50 сотрудников спасательного центра отправилась из дальневосточной столицы, а Приморье 24 июля. Направить в Приморье дополнительные силы спасателей распорядился глава МЧС России Владимир Пучков.