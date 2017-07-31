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03:55 (мск), источник: Восток Медиа

Спасатели из Хабаровского края помогли очистить Приморье после циклона

Почти неделю они помогали ликвидировать последствия дождевого паводка.

Из Приморского края вернулись пятьдесят сотрудников Амурского спасательного центра МЧС России. В течение недели они помогали жителям соседнего региона ликвидировать последствия дождевого паводка, пришедшего с тайфуном.

Для спасателей было важно не допустить подтопления населённых пунктов Уссурийского городского округа: Воздвиженки, Пуциловки, Раковки, Борисовки и Корсаковки. Сотрудники МЧС расчистили около 900 метров водоотводных каналов, водопропускных труб, а также более 200 метров русел рек и ручьёв. Они убрали поваленные деревья, ветки, провели берегоукрепительные работы. Это позволило обеспечить быстрый сход дождевых паводковых вод с территорий сёл и посёлков, предотвратить подтопления жилых домов и построек.

Для Приморья традиционный сезон циклонов и тайфунов — август. Работы, которые проделали спасатели из Хабаровского края, помогут избежать разлива каналов, русел и ручьёв горных рек, а также возникновения заторных участков и разрушения мостов и переходов. Об этом сообщили в пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в результате сильных дождей в Приморских сёлах подтоплены дома и приусадебные участки. Власти Уссурийского городского округа ввели режим чрезвычайной ситуации, который позже ввели и в Яковлевском районе края. Кроме того глава МЧС заявил, что намерен задействовать граждан Китая в решении проблем Приморья.

Также агентство писало, что группировка из 50 сотрудников спасательного центра отправилась из дальневосточной столицы, а Приморье 24 июля. Направить в Приморье дополнительные силы спасателей распорядился глава МЧС России Владимир Пучков.

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