Сторож в Хабаровском крае убил двух человек тростью для ходьбы
Причину конфликта обвиняемый не помнит.
Причину конфликта обвиняемый не помнит.
Хабаровск, 31 июля, AmurMedia.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.
По версии следствия, 22 января 2017 года в гости к жителю дома, расположенного в городе Вяземский, пришли два приятеля. Мужчины стали распивать спиртные напитки. Во время застолья между ними произошла ссора, в ходе которой 50-летний гость причинил 50-летнему хозяину жилья и еще одному 46-летнему мужчине смертельные травмы.
Во время следствия злоумышленник дал признательные показания и сообщил, что причину конфликта он не помнит
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.