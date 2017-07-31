Сторож в Хабаровском крае убил двух человек тростью для ходьбы

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 31 июля, AmurMedia.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

По версии следствия, 22 января 2017 года в гости к жителю дома, расположенного в городе Вяземский, пришли два приятеля. Мужчины стали распивать спиртные напитки. Во время застолья между ними произошла ссора, в ходе которой 50-летний гость причинил 50-летнему хозяину жилья и еще одному 46-летнему мужчине смертельные травмы.

Во время следствия злоумышленник дал признательные показания и сообщил, что причину конфликта он не помнит из-за большого количества выпитого спиртного. Обвиняемый рассказал, что смертельные травмы приятелям нанес металлической трубой, которую он использует в качестве трости во время ходьбы. Необходимо отметить, что мужчина ранее был судим за причинение легкого вреда здоровью, работал сторожем на продовольственном предприятии. По ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.