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04:29 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Ольхонском районе ищут очевидцев смертельного ДТП с квадроциклом

Следствию нужны записи видеорегистраторов.

В Ольхонском районе полицейские разыскивают очевидцев аварии со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

ДТП со смертельным исходом случилось 24 июля около 15:45 часов. На 28 км трассы Тогот — Курма Ольхонского района во время движения с квадроцикла CF Moto X8 упал на дорогу пассажир. После чего произошло столкновение квадроцикла с автомобилем Ford Transit. В результате которого последний наехал на выпавшего с мототранспорта мужчину. От полученных травм он скончался на месте дорожного происшествия.

Следователи обращаются к свидетелям и очевидцам этого ДТП с просьбой, кто в это время двигался по трассе, предоставить видео со своих регистраторов. Дополнительную информацию можно сообщить по телефону полиции: (3925) 21−25−71.

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