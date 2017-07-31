В Ольхонском районе ищут очевидцев смертельного ДТП с квадроциклом

В Ольхонском районе полицейские разыскивают очевидцев аварии со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

ДТП со смертельным исходом случилось 24 июля около 15:45 часов. На 28 км трассы Тогот — Курма Ольхонского района во время движения с квадроцикла CF Moto X8 упал на дорогу пассажир. После чего произошло столкновение квадроцикла с автомобилем Ford Transit. В результате которого последний наехал на выпавшего с мототранспорта мужчину. От полученных травм он скончался на месте дорожного происшествия.