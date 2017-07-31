В Свердловской области разбойник напал на пенсионера в его доме

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, в селе Таборы потерпевший самостоятельно обезвредил злоумышленника, который ночью проник в его дом.

Приехавшие на вызов полицейские обнаружили в доме задержанного хозяином жилища злоумышленника. Как выяснилось, молодой человек проник в дом через ограду, съел еду, приготовленную для собаки, употребил спиртное, после чего стал искать деньги. Тогда фигурант, взяв на кухне нож, разбудил 71-летнего пожилого человека. Однако пенсионер выхватил у нападавшего нож и повалил его на пол.

Проснувшаяся супруга сообщила о произошедшем в единую службу спасения и позвала на помощь соседа, с которым ее муж удерживал злоумышленника до приезда полицейских.

Задержанным оказался 19-летний житель Ирбита, приехавший в Таборы к своей матери. По словам подозреваемого, он совершил преступлений из-за того, что нужны были деньги.