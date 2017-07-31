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08:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Уфы водитель иномарки сбил велосипедиста

Момент происшествия опубликовали в соцсетях.

Авария произошла в минувшее воскресенье, 30 июля. На перекрестке проспекта Октября и улицы Оренбургской около полудня велосипедист угодил пол колеса иномарки.

Судя по кадрам, опубликованным в сообществе «ДТП и ЧП Башкортостан», молодой человек не заметил, что видитель кроссовера завершает свой маневр и покрутил педали. Однако водитель иномарки не успел нажать на педаль тормоза. Столкновения избежать не удалось.

Удар был такой силы, что молодой человек на велосипеде подлетел и перевернулся в воздухе. Парень отделался ушибами и ссадинам. А вот водителю пришлось дождаться дорожных полицейские, которые теперь разбираются в деталях ДТП.

Напомним, по правилам дорожного движения велосипедисты при переходе проезжей части должны везти двухколесный рядом с собой.

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