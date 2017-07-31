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07:33 (мск), источник: Tengrinews

Пожар в Алматы: горело кафе

Пожар произошел в Алматы, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на канале СТВ.

Источник: Tengrinews

Как сообщается, пожар произошел по улице Мынбаева в здании, где расположено кафе. Пожарные расчеты выехали по повышенному номеру.

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Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причины случившегося пока неизвестны.

Как сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова, сообщение о возгорании в кафе, расположенного по адресу: Бостандыкский район, ул. Мынбаева, 117/40, поступило на пульт «101» в 02.58.

Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 03.06. Как выяснилось, произошло горение стен и потолочного перекрытия кухонных помещений на втором этаже 2-этажного здания.

Пожар локализован в 03.18 и ликвидирован в 03.23.

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