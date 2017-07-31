В Приморье пропал ребенок
Девочка могла отправиться в г. Новокузнецк.
Девочка могла отправиться в г. Новокузнецк.
В Приморье пропала 14-летняя девочка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.
Сообщается, что Полякова Ксения, 2003 г.р., проживающая в Большом Камне
Приметы:р., на вид 16 лет, среднего телосложения, волос
Была одета: камуфлированные штаны как лосины, тапочки на белой толстой подошве, черного цвета с красными розами.
Особые приметы: р., на животе имеется шрам от аппендицита, на левой руке шрамы от порезов.
Сообщается, что девочка могла отправиться в сторону Новокузнецка на попутном транспорте.
Всех, кто может сообщить
8 (42335) 5 — 36 — 68 или 02- полиция;.
8 914 721 22 32- волонтеры;.
8 929 422-88-94 — мама;.
или написать на почту primpoisk25@gmail.com.