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05:54 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Иркутске ищут лжесотрудницу ПФР, подозреваемую в афере

Предполагаемая мошенница попала под прицел видеокамеры наружного наблюдения.

Иркутские полицейские ищут подозреваемую в мошенничестве, представляющуюся сотрудницей ПФР. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

ак стало известно, неизвестная представилась пожилой иркутянке сотрудницей пенсионного фонда. Она пояснила ей, что она оказывает помощь пожилым людям в предоставлении продуктов питания. Однако для этой услуги необходимо было передать ей деньги, которые в последующем якобы будут возвращены. Потерпевшая отдала лжесотруднице ПФР 14 тысяч рублей.

Приметы разыскиваемой: на вид 45−50 лет, волос русый, волнистый, стрижка каре, плотного телосложения, рост 165−170 см, азиатский тип лица, может носить очки. Подозреваемая была одета в бело платье со вставками из цветов на подоле, а также на рукавах. Она может представляться соцработником.

Всех, кто опознал предполагаемую аферистку, просят сообщить по телефонам: (3952) 35−01−01, 89149579541 или 02 (102 — с мобильного). Конфиденциальность гарантируется.

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