В Иркутске ищут лжесотрудницу ПФР, подозреваемую в афере

Иркутские полицейские ищут подозреваемую в мошенничестве, представляющуюся сотрудницей ПФР. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

ак стало известно, неизвестная представилась пожилой иркутянке сотрудницей пенсионного фонда. Она пояснила ей, что она оказывает помощь пожилым людям в предоставлении продуктов питания. Однако для этой услуги необходимо было передать ей деньги, которые в последующем якобы будут возвращены. Потерпевшая отдала лжесотруднице ПФР 14 тысяч рублей.

Приметы разыскиваемой: на вид 45−50 лет, волос русый, волнистый, стрижка каре, плотного телосложения, рост 165−170 см, азиатский тип лица, может носить очки. Подозреваемая была одета в бело платье со вставками из цветов на подоле, а также на рукавах. Она может представляться соцработником.