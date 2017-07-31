В Красноярске умерла мать подростка, спасенного байкером из Голландии

В одной из больниц Красноярска умерла мать подростка, которого после ДТП спас голландский мотоциклист. С 16 июля женщина лежала в коме. Врачи диагностировали у нее травму мозга. Она скончалась, не приходя в сознание. Об этом «7 каналу» рассказал иностранец Пол Ван-Хофф.

По словам ближайших родственников, погибшая Людмила и ее сын родом из Братска. В день аварии они ехали в Красноярск, чтобы подать документы в университет. Но по пути в Красноярск произошло ДТП из 4 автомобилей. В результате происшествия сильно пострадала женщина-водитель Kia Rio.

17-летнего пассажира спас проезжавший мимо байкер. Он вытащил пострадавшего из искореженной машины и уехал.