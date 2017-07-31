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05:55 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске умерла мать подростка, спасенного байкером из Голландии

После ДТП женщина лежала в коме, у нее диагностировали травму мозга.

В одной из больниц Красноярска умерла мать подростка, которого после ДТП спас голландский мотоциклист. С 16 июля женщина лежала в коме. Врачи диагностировали у нее травму мозга. Она скончалась, не приходя в сознание. Об этом «7 каналу» рассказал иностранец Пол Ван-Хофф.

По словам ближайших родственников, погибшая Людмила и ее сын родом из Братска. В день аварии они ехали в Красноярск, чтобы подать документы в университет. Но по пути в Красноярск произошло ДТП из 4 автомобилей. В результате происшествия сильно пострадала женщина-водитель Kia Rio.

17-летнего пассажира спас проезжавший мимо байкер. Он вытащил пострадавшего из искореженной машины и уехал.

Позже выяснилось, что иностранец путешествовал из Нидерландов в Токио (Япония). По его словам, он был единственным, кто бросился на помощь пострадавшим. Все остальные смотрели издалека, фотографировали и пытались проехать.

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