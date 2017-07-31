В Каменске-Уральском осуждена местная жительница, откусившая подруге мочку уха
Красногорский районный суд вынес приговор 40-летней жительнице
Красногорский районный суд вынес приговор 40-летней жительнице
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, конфликт произошел 16 октября 2016 года. В квартире дома на улице Механизаторов собрались четыре подруги, которые устроили застолье. Две из них поссорились между собой. Одна из нетрезвых женщин набросилась на приятельницу, вцепилась зубами ей в правое ухо, и откусила жертве часть мочки.
Собутыльницы вызвали скорую помощь. Пострадавшей была проведена операция, но пришить часть уха оказалось невозможно. Пациентке пришлось делать еще одну операцию — по пересадке кожи на поврежденное место.
Обвиняемая в содеянном полностью раскаялась и выплатила подруге 15 тыс. руб. Красногорский районный суд приговорил горожанку к двум годам лишения свободы условно.