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08:12 (мск), источник: Nakanune.ru

В Каменске-Уральском осуждена местная жительница, откусившая подруге мочку уха

Красногорский районный суд вынес приговор 40-летней жительнице Каменска-Уральского.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, конфликт произошел 16 октября 2016 года. В квартире дома на улице Механизаторов собрались четыре подруги, которые устроили застолье. Две из них поссорились между собой. Одна из нетрезвых женщин набросилась на приятельницу, вцепилась зубами ей в правое ухо, и откусила жертве часть мочки.

Собутыльницы вызвали скорую помощь. Пострадавшей была проведена операция, но пришить часть уха оказалось невозможно. Пациентке пришлось делать еще одну операцию — по пересадке кожи на поврежденное место.

Обвиняемая в содеянном полностью раскаялась и выплатила подруге 15 тыс. руб. Красногорский районный суд приговорил горожанку к двум годам лишения свободы условно.

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