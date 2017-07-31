В Каменске-Уральском осуждена местная жительница, откусившая подруге мочку уха

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, конфликт произошел 16 октября 2016 года. В квартире дома на улице Механизаторов собрались четыре подруги, которые устроили застолье. Две из них поссорились между собой. Одна из нетрезвых женщин набросилась на приятельницу, вцепилась зубами ей в правое ухо, и откусила жертве часть мочки.