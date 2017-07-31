Потерявшуюся в красноярской тайге девочку доставили на обследование

Во вторник краевое управление МВД заявило, что в Тюхтетском районе разыскивают 14-летнюю девочку, потерявшуюся во время сбора ягод в тайге. Девочка потерялась в понедельник.

Об исчезновении сообщила ее мать, с которой они занимались сбором ягод. Региональный главк СК РФ возбудил дело по статье «убийство». Девочка была найдена в воскресенье вечером бойцами спецотряда «Гром» краевой полиции и ОМОН Росгвардии в 16 километрах от населенного пункта Чиндат. Она провела в лесу семь суток, питаясь ягодами.

«Ночью девочка доставлена в Красноярск. Она доставлена на остров Татышева и перевезена в больницу № 20. Сейчас за ее состоянием следят врачи», — сказал собеседник агентства.