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06:10 (мск), источник: РИА Новости

Потерявшуюся в красноярской тайге девочку доставили на обследование

КРАСНОЯРСК, 31 июл — РИА Новости. Потерявшаяся неделю назад в тайге Тюхтетского района Красноярского края 14-летняя девочка доставлена санавиацией в Красноярск, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

Во вторник краевое управление МВД заявило, что в Тюхтетском районе разыскивают 14-летнюю девочку, потерявшуюся во время сбора ягод в тайге. Девочка потерялась в понедельник.

Об исчезновении сообщила ее мать, с которой они занимались сбором ягод. Региональный главк СК РФ возбудил дело по статье «убийство». Девочка была найдена в воскресенье вечером бойцами спецотряда «Гром» краевой полиции и ОМОН Росгвардии в 16 километрах от населенного пункта Чиндат. Она провела в лесу семь суток, питаясь ягодами.

«Ночью девочка доставлена в Красноярск. Она доставлена на остров Татышева и перевезена в больницу № 20. Сейчас за ее состоянием следят врачи», — сказал собеседник агентства.

Источник в экстренных службах региона сообщил, что девочка находится на обследовании у медиков. Краевой минздрав сообщил, что о состоянии будет известно чуть позже.

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