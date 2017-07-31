Во Владивостоке по факту гибели заключенных в медучреждении возбуждено уголовное дело

Как сообщает «Ветси: Приморье» со ссылкой на следствие, вечером с 30 на 31 июня на первом этаже ФКУ Краевая Больница ГУФСИН России по Приморскому краю в помещении для хранения личных вещей спецконтингента загорелись предметы быта, произошло задымление, которое распространилось до четвертого этажа больницы. На момент происшествия в плате терапевтического отделения больницы находилось 4 пациента, которые в связи с заболеваниями не могли передвигаться без посторонней помощи. В результате граждане получили отравление угарным газом и погибли.