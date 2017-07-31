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06:11 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке по факту гибели заключенных в медучреждении возбуждено уголовное дело

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц ФКУ Краевая Больница ГУФСИН России по Приморскому краю, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «Ветси: Приморье» со ссылкой на следствие, вечером с 30 на 31 июня на первом этаже ФКУ Краевая Больница ГУФСИН России по Приморскому краю в помещении для хранения личных вещей спецконтингента загорелись предметы быта, произошло задымление, которое распространилось до четвертого этажа больницы. На момент происшествия в плате терапевтического отделения больницы находилось 4 пациента, которые в связи с заболеваниями не могли передвигаться без посторонней помощи. В результате граждане получили отравление угарным газом и погибли.

Сейчас устанавливаются лица, которые несут ответственность по соблюдению техники пожарной безопасности. Также выясняется, почему больных не эвакуировали.

Расследование уголовного дела продолжается.

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