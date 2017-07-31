На правом берегу Красноярска мужчина выпал из окна

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На ул. Мичурина в районе Октябрьского моста мужчина выпал из окна многоэтажного дома. Инцидент произошел 30 июля. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам местных жителей, молодой человек долгое время стоял на подоконнике с ножом в руках. Затем на место приехали сотрудники полиции. Свидетели ЧП и провоохранители уговаривали мужчину слезть с окна. Однако мужчина на время залез обратно в подъезд и выпал из окна 9 этажа.

«Зрелище не для слабонервных. Что должно случиться у молодого человека, чтоб вот так уйти из жизни. Парень молодой был, до 30 лет», — написали очевидцы.