Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили резко ответил пошутившему над ним Медведеву - СМИ
В Свердловской области разразился медицинский скандал
Киев отреагировал на заявление посла Италии в Москве по Крыму
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
Врачи развенчивают мифы о беременности У беременных женщин есть масса поводов для беспокойства, и специализированные ресурсы обычно только усугубляют панику
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли
Вернулся к работе: Джонни Депп в новом образе на съемках
Россиянин повредил 40 автомобилей в Польше
Переодевание за рулем автомобиля: последствия
Новейший 20-тонный ударный беспилотник РФ сняли на камеру – СМИ
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
10Политические битвы
07:39 (мск), источник: Om1.ru

На Левобережье Омска парни подрались на дороге

Мужчины по неизвестным причинам устроили драку.

На выходных на улице Дианова произошел инцидент между автомобилистами. Драка случилась 29 июля, однако видеозаписи появились вчера вечером. Камерам видеонаблюдения удалось зафиксировать конфликт, однако причины конфликта они не раскрывают.

Как показано в ролике, около пешеходного перехода остановились две машины. Из одной из них выбежал парень в шортах и принялся руками и ногами избивать человека в другом автомобиле, который так и не вышел. При этом пассажиры спокойно вышли из машины и, слоняясь по проезжей части, наблюдали за дракой.

Тем временем агрессор в шортах неистовствовал — продолжать осыпать ударами обидчика. Видео интригующе оборвалось, узнать, чем закончилась драка, не получилось. Загадкой осталась и причина дорожного конфликта.

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях омичи строят предположения: водители не поделили дорогу или пассажиров, будучи таксистами. Также прозвучала версия, что агрессивный омич заступался за коллегу-таксиста, которому пассажиры отказались платить.

Видео называется «драка за машину», что является еще одним предположением, из-за чего начались разборки — возможно, омичи подрались из-за машины.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Омичи 4000 раз прокатились за рубль по повременному проездному
Госдеп назвал неуместным решение Москвы выслать 755 дипломатов
Никки Хейли: Время для переговоров с КНДР прошло
В Румынии объяснили, почему глава МИД не полетел через Москву
Пенс заявил, что Трамп подпишет закон о санкциях против РФ
СМИ: Россия «асимметрично» ответит Польше на снос памятников
В России отменили бесплатный багаж для невозвратных авиабилетов
Около 16 человек погибли в ходе протестов в Венесуэле
Спорт
Дозрели: три золота плоцов РФ на ЧМ и одна общая победа Сборная России по плаванию впервые с 1994 года завоевала больше двух индивидуальных наград чемпионата мира по водным видам спорта
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Необычная трешка в новостройке: реальный пример
На крупного московского застройщика завели уголовное дело
В России изменят закон «О теплоснабжении»
Пожаловавшаяся Путину жительница Мытищ получит новое жилье
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь