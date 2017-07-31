На Левобережье Омска парни подрались на дороге
Мужчины по неизвестным причинам устроили драку.
Мужчины по неизвестным причинам устроили драку.
На выходных на улице Дианова произошел инцидент между автомобилистами. Драка случилась 29 июля, однако видеозаписи появились вчера вечером. Камерам видеонаблюдения удалось зафиксировать конфликт, однако причины конфликта они не раскрывают.
Как показано в ролике, около пешеходного перехода остановились две машины. Из одной из них выбежал парень в шортах и принялся руками и ногами избивать человека в другом автомобиле, который так и не вышел. При этом пассажиры спокойно вышли из машины и, слоняясь по проезжей части, наблюдали за дракой.
Тем временем агрессор в шортах неистовствовал — продолжать осыпать ударами обидчика. Видео интригующе оборвалось, узнать, чем закончилась драка, не получилось. Загадкой осталась и причина дорожного конфликта.
В комментариях омичи строят предположения: водители не поделили дорогу или пассажиров, будучи таксистами. Также прозвучала версия, что агрессивный омич заступался за
Видео называется «драка за машину», что является еще одним предположением,