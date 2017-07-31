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06:44 (мск), источник: АиФ Иркутск

Более 400 жителей пострадали от укусов клещей за неделю в Приангарье

Эпидсезон продолжается.

В Иркутской области продолжается эпидемический сезон инфекций, переносимых клещами. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, за прошедшую неделю по Приангарью зарегистрировано 461 обращение за медпомощью по поводу укусов клещей.

Всего с начала сезона зарегистрировано 13364 случая обращения по поводу присасывания клещей. За аналогичный период 2016 года зарегистрировано 13343 случая обращений.

В регионе заболело вирусным клещевым энцефалитом 49 человек, боррелиозом — 42 человека, клещевым риккетсиозом — 21 человек.

Управление Роспотребнадзора Приангарья рекомендует соблюдать меры профилактики вирусного клещевого энцефалита при выезде в лес, на дачу и городские парки.

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