Более 400 жителей пострадали от укусов клещей за неделю в Приангарье
Эпидсезон продолжается.
Эпидсезон продолжается.
В Иркутской области продолжается эпидемический сезон инфекций, переносимых клещами. Как сообщает
Всего с начала сезона зарегистрировано 13364 случая обращения по поводу присасывания клещей. За аналогичный период 2016 года зарегистрировано 13343 случая обращений.
В регионе заболело вирусным клещевым энцефалитом 49 человек, боррелиозом — 42 человека, клещевым риккетсиозом — 21 человек.
Управление Роспотребнадзора Приангарья рекомендует соблюдать меры профилактики вирусного клещевого энцефалита при выезде в лес, на дачу и городские парки.