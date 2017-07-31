Более 400 жителей пострадали от укусов клещей за неделю в Приангарье

В Иркутской области продолжается эпидемический сезон инфекций, переносимых клещами. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, за прошедшую неделю по Приангарью зарегистрировано 461 обращение за медпомощью по поводу укусов клещей.

Всего с начала сезона зарегистрировано 13364 случая обращения по поводу присасывания клещей. За аналогичный период 2016 года зарегистрировано 13343 случая обращений.

В регионе заболело вирусным клещевым энцефалитом 49 человек, боррелиозом — 42 человека, клещевым риккетсиозом — 21 человек.