Из-за смерти парашютиста полиция проверит все пляжи на юге Приморья
В центре внимания стражей правопорядка окажутся коммерсанты, предоставляющие отдыхающим потенциально опасные услуги.
В центре внимания стражей правопорядка окажутся коммерсанты, предоставляющие отдыхающим потенциально опасные услуги.
Владивосток, 31 июля, PrimaMedia.
К расследованию гибели парашютиста в Хасанском районе Приморья подключилась прокуратура. На коммерсанта,
«Отдыхающий, воспользовавшись услугой, не отвечающей требованиям безопасности, упал с высоты в воду, получив
По данному факту следственным органом уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение смерти человека). Ход и результаты его расследования поставлены на контроль прокуратуры.
«В нарушение требований законодательства, в том числе Закона “О защите прав потребителей”, коммерсант привлек без прохождения соответствующих инструктажей по технике безопасности к оказанию им такой услуги лиц, не имеющих навыков для работы в указанной сфере предоставления услуг, не прошедших надлежащим образом инструктаж по технике безопасности, среди которых были и несовершеннолетние», — отметила Елена Телегина.
К настоящему времени известно, что лицо, организовавшее на платной основе прокат отдыхающих на парашютной подъемной системе над водной поверхностью, действовало без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Уполномоченные органы уже проводят по данному факту проверку.
«Прокуратура разъясняет, что оказание услуг подобного рода связано с риском для жизни, множеством факторов безопасности и требует соответствующего обучения, а также профессионального инструктажа. Парасейлинг относится к экстремальному виду спорта, поэтому доверять свою жизнь и здоровье случайным людям без проверки соответствующих документов опасно», — заявила старший помощник прокурора по Приморскому краю.