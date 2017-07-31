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07:29 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Из-за смерти парашютиста полиция проверит все пляжи на юге Приморья

В центре внимания стражей правопорядка окажутся коммерсанты, предоставляющие отдыхающим потенциально опасные услуги.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 31 июля, PrimaMedia.

К расследованию гибели парашютиста в Хасанском районе Приморья подключилась прокуратура. На коммерсанта, из-за которого разбился отдыхающий уже завели уголовное дело, теперь полиция, по требованию прокурора, должна будет проверить других предпринимателей, предлагающих опасные развлечения приморцам в Хасанском районе. Об этом ИА PrimaMedia сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

«Отдыхающий, воспользовавшись услугой, не отвечающей требованиям безопасности, упал с высоты в воду, получив черепно-мозговую травму, которая в совокупности с другими повреждениями привела к смерти мужчины» , — сказала Елена Телегина.

По данному факту следственным органом уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение смерти человека). Ход и результаты его расследования поставлены на контроль прокуратуры.

«В нарушение требований законодательства, в том числе Закона “О защите прав потребителей”, коммерсант привлек без прохождения соответствующих инструктажей по технике безопасности к оказанию им такой услуги лиц, не имеющих навыков для работы в указанной сфере предоставления услуг, не прошедших надлежащим образом инструктаж по технике безопасности, среди которых были и несовершеннолетние», — отметила Елена Телегина.

К настоящему времени известно, что лицо, организовавшее на платной основе прокат отдыхающих на парашютной подъемной системе над водной поверхностью, действовало без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Уполномоченные органы уже проводят по данному факту проверку.

«Прокуратура разъясняет, что оказание услуг подобного рода связано с риском для жизни, множеством факторов безопасности и требует соответствующего обучения, а также профессионального инструктажа. Парасейлинг относится к экстремальному виду спорта, поэтому доверять свою жизнь и здоровье случайным людям без проверки соответствующих документов опасно», — заявила старший помощник прокурора по Приморскому краю.

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