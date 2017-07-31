В екатеринбургском роддоме мужчина изрезал беременную жену
Женщина и ребенок — в тяжелом состоянии.
Женщина и ребенок — в тяжелом состоянии.
Женщина и ребенок — в тяжелом состоянии.
Вечером 29 июля 2017 года в екатеринбургском роддоме, расположенном в переулке Суворовском, мужчина набросился с ножом на беременную жену.
Врачи провели операцию по извлечению ребенка. Горожанка и малыш находятся в тяжелом состоянии.
После совершения преступления мужчина скрылся. Как сообщили «Уралинформбюро» в
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности». Екатеринбуржцу грозит до 15 лет лишения свободы.