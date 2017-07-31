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07:32 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В екатеринбургском роддоме мужчина изрезал беременную жену

Женщина и ребенок — в тяжелом состоянии.

Женщина и ребенок — в тяжелом состоянии.

Вечером 29 июля 2017 года в екатеринбургском роддоме, расположенном в переулке Суворовском, мужчина набросился с ножом на беременную жену.

Врачи провели операцию по извлечению ребенка. Горожанка и малыш находятся в тяжелом состоянии.

После совершения преступления мужчина скрылся. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе городского УМВД, местонахождение подозреваемого устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности». Екатеринбуржцу грозит до 15 лет лишения свободы.

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