В екатеринбургском роддоме мужчина изрезал беременную жену

Женщина и ребенок — в тяжелом состоянии.

Вечером 29 июля 2017 года в екатеринбургском роддоме, расположенном в переулке Суворовском, мужчина набросился с ножом на беременную жену.

Врачи провели операцию по извлечению ребенка. Горожанка и малыш находятся в тяжелом состоянии.

После совершения преступления мужчина скрылся. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе городского УМВД, местонахождение подозреваемого устанавливается.