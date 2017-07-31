В столице Сибири съехавший на дорогу трамвай образовал пробку

В столице Сибири трамвай сошел с рельсов и перегородил дорогу на улице Плахотного в Ленинском районе. Об этом рассказали в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Во время движения вагон сошёл с рельсов, и задней частью выехал на дорогу, преградив путь машинам на одной полосе. В результате аварии никто не пострадал.