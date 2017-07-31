В столице Сибири съехавший на дорогу трамвай образовал пробку
Инцидент произошел в Ленинском районе мегаполиса.
Инцидент произошел в Ленинском районе мегаполиса.
В столице Сибири трамвай сошел с рельсов и перегородил дорогу на улице Плахотного в Ленинском районе. Об этом рассказали в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Авария с участием трамвая «Микрорайон “Чистая слобода” — ТЭЦ-2», произошла вчера, 30 июля в районе остановки «Улица Плахотного».
Во время движения вагон сошёл с рельсов, и задней частью выехал на дорогу, преградив путь машинам на одной полосе. В результате аварии никто не пострадал.