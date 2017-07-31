Следствие: Хабаровчанка убила пенсионера, который угостил ее выпивкой и сигаретами
Жительницу Хабаровска подозревают в убийстве 76-летнего горожанина.
Жительницу Хабаровска подозревают в убийстве 76-летнего горожанина.
По версии следствия, пенсионер пригласил 37-летнюю женщину к себе в гости, купил ей спиртное и сигареты. В квартире мужчины пара поссорилась, и гостья нанесла хозяину жилья несколько ударов ножом. Раненый умер в машине скорой помощи.
Подозреваемая дала признательные показания. Известно, что женщина работает на автомойке и злоупотребляет алкоголем. Ее уже несколько раз привлекали к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на